Afrika'dan Mbwana Samatta'ya tebrik mesajı!

Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta attığı gollerle devleşti. Ülkesinde çok büyük bir kitleye sahip olan 27 yaşındaki forvete Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan da tebrik mesajı geldi. İşte detaylar.

Afrika'dan Mbwana Samatta'ya tebrik mesajı!
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04 Ekim 2020 10:40
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta attığı gollerle yıldızlaştı.

Takımı adına 2 golü de kaydeden Samatta, gecenin adamı olurken ülkesinde çok büyük bir kitleye sahip olan 27 yaşındaki Tanzanyalı forvete Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan da tebrik mesajı geldi.

"AFRİKA'YI GURURLANDIRIYOR"

Afrika Futbol Konfederasyonu resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda; "İlk maçında 2 gol, Tanzanya'nın süper starı Afrika'yı gururlandırıyor" ifadelerine yer verildi.





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