Afrika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 126 artarak 179 bin 309'a yükseldi.Salgında ölenlerin sayısı 159 artarak 4 bin 942'ye, iyileşenlerin sayısı ise 80 bin 322'ye ulaştı.Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Gana, Fas, Kamerun ve Sudan oldu.Son 24 saatte Güney Afrika'da 2 bin 642, Mısır'da 1348, Kamerun'da 603, Nijerya'da 328, Gana'da 283, Sudan'da 151 yeni vaka görüldü.Güney Afrika'da 60, Mısır'da 40, Sudan'da 14, Nijerya'da 10, Cezayir'de 9, Gana'da 4, Kamerun'da 2 kişi hayatını kaybetti.Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1166, Güney Afrika'da 908, Cezayir'de 690, Sudan'da 347, Nijerya'da 333, Fas'ta 208, Kamerun'da 205 ve Gana'da 42'ye yükseldi.Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.