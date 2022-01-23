Afrika Kupası'nda Burkina Faso, çeyrek finalde!

Burkina Faso, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Gabon'u penaltılarda 7-6 yenerek çeyrek finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Afrika Kupası'nda Burkina Faso, çeyrek finalde!
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23 Ocak 2022 23:11
Burkina Faso, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, Burkina Faso ile Gabon karşılaştı.

Limbe kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçın ilk yarısı, Burkina Faso'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 18. dakikada penaltı atışından yararlanamayan Bertrand Traore, 28. dakikada Burkina Faso'yu öne geçirdi.

Obissa'nın 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Gabon, Guira'nın 90+1'inci dakikada kendi kalesine attığı golle mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde 1-1'lik skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Burkina Faso, adını çeyrek finale yazdırdı.

 

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