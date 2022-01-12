Afrika Kupası'na damga vuran maç!

Afrika Uluslar Kupası F Grubu 1. maçında Tunus ile Mali karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hakemi Sikazwe'nin kararları maça damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Afrika Kupası'na damga vuran maç!
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12 Ocak 2022 18:51
Afrika Uluslar Kupası F Grubu 1. maçında Tunus ile Mali karşılaştı.

Limbe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-0 sonuçlandı.

Mali'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada penaltıdan Kone kaydetti.

Bu sonucun ardından Mali, F Grubu'na 3 puanla başladı. Tunus ise puansız bir başlangıç yaptı.

Mali, gelecek maçta Gambiya ile karşılaşacak. Tunus ise Moritanya karşısında 3 puan arayacak.

HAKEM MAÇA DAMGA VURDU

Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, mücadelede son düdüğü 85. dakikada çaldı. Tepkilerin ardından müsabakayı yeniden başlatan Sikazwe, bu kez de 89. dakikada karşılaşmayı bitirdi.

Sikazwe'nin bu kararlarının ardından Tunus yedek kulübesi sahaya girdi ve büyük tepki gösterdi.

Hakem ekibi geniş güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti.

TEKRAR KARARI ÇIKTI, TUNUS REDDETTİ

Afrika Futbol Konfederasyonu, müsabakada kalan dakikaların yeniden oynanması yönünde karar verdi.

Bu karar sonrasında Malili futbolcular, sahaya geri döndü. Tunuslu futbolcular, maça çıkmayı reddetti.

Tunuslu futbolcuların maça çıkmayı reddetmesinin ardından mücadelenin 1-0 Mali lehine sonuçlanmasına karar verildi.

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