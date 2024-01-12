Afrika Kupası, Avrupa kulüplerinin korkulu rüyası oldu

Afrika kıtasını yarın başlayacak Uluslar Kupası heyecanı sararken, milli takımlara giden 200'den fazla futbolcunun yokluğu Avrupa futbolunu bir ay boyunca derinden etkileyecek.



Dünya futbolunda kıta organizasyonları, ülkeler arasındaki rekabet, siyasi çekişmeler, çok sayıda yıldız futbolcunun aynı şemsiye altında toplanması gibi nedenlerle her zaman büyük ilgi odağı olsa da Afrika Uluslar Kupası hep bunun dışında kaldı.



Yetiştirdiği yıldızların hemen hemen tamamını Avrupa'ya ihraç eden Afrika ülkeleri, ocak-şubat aylarında düzenlenen Uluslar Kupası nedeniyle futbolcuları milli takıma çağırınca Avrupa'nın önde gelen 5 büyük liginde mücadele eden takımlar bir ay boyunca büyük güç kaybı yaşıyor.



Şampiyonluk mücadelesinin büyük çekişmeye sahne olduğu bu liglerde sezon ortasında kırılma yaşamak istemeyen Avrupa kulüpleri ve çok sayıda teknik direktör, Uluslar Kupası'nın zamanlamasına tepki gösteriyor.



Yıllardır tekrarlanan eleştiriler sonrasında Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlandı ancak Batı Afrika'nın yağmur sezonuyla çakışmaması için tarih yine ocak-şubat olarak değiştirildi.



Avrupa'dan kupaya 207 futbolcu gidiyor



6 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvaya Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'dan toplam 207 oyuncu gidecek.



Fransa, turnuvaya gönderdiği 88 futbolcuyla bu alanda zirvede yer alıyor.



Afrika Uluslar Kupası'na İngiltere'den 49, İspanya'dan 33, İtalya'dan 19 futbolcu çağırılırken, Almanya 18 oyuncuyla bu konuda en az kayıp yaşayan ülke olacak.



Salah, Mısır'ı heyecanlandırıyor, Klopp'u düşündürüyor



Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren ve Liverpool'un ligde attığı 43 golün yarısından fazlasına etki eden (14 gol, 8 asist) Muhammed Salah, Mısır Milli Takımı'nın 14 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için en büyük kozu olacak.



2022 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e penaltılarla kaybeden, 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını yine penaltı atışlarıyla kaçıran Mısır, çok iyi bir dönem geçiren Salah'ın katkılarıyla kıtada 8. şampiyonluğunu kazanmak isteyecek.



31 yaşındaki Salah, turnuvada Mısır Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 6 gol attı.



Mısır'ın finale kadar çıkması halinde Salah, Liverpool'u çok kritik randevularda yalnız bırakacak.



Bu dönemde art arda Arsenal ve Chelsea ile karşılaşacak Premier Lig lideri Liverpool, Bournemouth, Fulham ve Burnley ile de önemli puan mücadeleleri verecek.



Arsenal forması giyen Muhammed Elneny de Mısır Milli Takımı'na davet edilen bir başka Premier Lig oyuncusu oldu.



Osimhen, 2021'in acısını çıkarabilecek mi?



Sakatlığı ve yeni tip koronavirüse yakalanması nedeniyle 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kaçıran Napolili Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın en son 2013'te yaşadığı şampiyonluk sevincini tekrarlamak için çaba harcayacak.



Napoli'nin 33 yıl sonra Serie A'da şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki Osimhen, skorer özelliğini milli takım formasıyla da gösterdi. Nijerya ile 27 maça çıkan Osimhen, 20 kez rakip fileleri havalandırdı.



Geçen sezon Serie A'nın gol kralı (26) olan Osimhen, bu sezon lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol attı.



Avrupa'nın önde gelen takımlarının kadrosuna katmak istediği Osimhen ile sözleşme yenilen Napoli, yıldız futbolcusunun yokluğunda Salernitana, Lazio, Hellas Verona ve Milan ile karşılaşacak.



West Ham'ı sırtladı, sıra Gana'da



Ajax'tan transfer olduğu West Ham'da ilk sezonunda üst düzey bir performans ortaya koyan Muhammed Kudüs, turnuvada en son şampiyonluğunu 1982'de yaşayan Gana'nın en önemli isimlerinden biri olacak.



2022 Dünya Kupası'nda milli takım formasıyla Güney Kore'ye iki gol atan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Uluslar Kupası elemelerinde de üç gol atarak milli takımda son dönemde verimli bir dönem geçirdi.



West Ham ile bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 10 gol atan Kudüs, Premier Lig'den tanığı Salah ile de aynı grupta mücadele edecek.



Londra temsilcisi, Kudüs'ün yokluğunda Sheffield United, Bournemouth, Manchester United ve Arsenal ile karşılaşacak.



Gözler Guirassy'nin üzerinde olacak



Bundesliga takımlarından Stuttgart ile bu sezon ilk 10 maçında 15 gol atan Serhou Guirassy, 1976'da oynadığı tek finali kaybeden Gine'nin en büyük kozu olacak.



27 yaşındaki Guirassy, Fransa'nın genç takımlarında forma giydikten sonra Mart 2022'de ilk kez Gine için sahaya çıktı.



Gine'yi C Grubu'nda kupayı 5 kez kazanan Kamerun ve Senegal gibi zorlu takımlar bekliyor.



Bundesliga'da zirveyi zorlayan, Bayer Leverkusen ve Bayern Münih'in ardından üçüncü sırada yer alan Stuttgart, turnuva boyunca Mönchengladbach, Bochum, Leipzig, Freiburg ve Mainz 05 ile karşılaşacak.



Tottenham'ın orta sahası çöktü



Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ve Ange Postecoglou ile seyir zevki yüksek bir futbol ortaya koyan Tottenham, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle orta sahasındaki iki önemli ismi kaybedecek.



Postecoglou, orta sahanın merkezinde görev verdiği ikiliden Yves Bissouma'yı Mali, Pape Sarr'ı ise Senegal Milli Takımı'na gönderdi.



Başkent temsilcisi, bu dönemde Manchester United, Brentford, Everton ve Brighton ile karşılaşacak.



Kaleci Altay için yeni bir dönem başlayabilir



Manchester United kalecisi Andre Onana'nın Kamerun Milli Takımı'na çağırılması, sezon başında Fenerbahçe'den Manchester ekibine giden Altay Bayındır'ın kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.



Kupada 6. şampiyonluğu hedefleyen Kamerun'un finale kalması halinde Onana, 11 Şubat'tan önce İngiltere'ye dönemeyecek.



Manchester United, bu dönemde ligde Wolverhampton, West Ham ve Aston Villa ile puan mücadelesi verecek.



