Afrika'da yılın oyuncusu ödülünde Vincent Aboubakar sürprizi

Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri belli oldu. Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, 10 kişilik listede kendisine yer buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Afrika'da yılın oyuncusu ödülünde Vincent Aboubakar sürprizi
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17 Kasım 2023 16:16
Son güncelleme 17 Kasım 2023 16:20
Afrika'da her sene düzenlenen yılın futbolcusu ödülünde son 10'a kalan oyuncular açıklandı.

Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız santrfor Vincent Aboubakar'da listede kendisine yer buldu.

Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Napoli'den Victor Osimhen gibi yıldızlar da ilk 10 arasında yer aldı.


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