Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri açıklandı

Afrika'da Yılın Oyuncusu ödülü için finale kalan 5 isim açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri açıklandı
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19 Kasım 2024 14:21
Afrika Futbol Konfederasyonu, yılın oyuncusu ödülü için finale kalan 5 ismi açıkladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın oyuncusu finalistleri şu şekilde:

-Simon Adingra - Brighton

-Serhou Guirassy - Borussia Dortmund

-Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain

-Ademola Lookman - Atalanta

-Ronwen Williams - Sundowns


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