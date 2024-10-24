Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklandı; Osimhen yok

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmedi.
Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın oyuncusu adayları şu şekilde;
-Amine Gouiri, Rennes
-Edmond Tapsoba, Leverkusen
-Simon Adingra, Brighton
-Chancel Mbemba, Marsilya
-Serhou Guirassy, Dortmund
-Achraf Hakimi, PSG
-Soufiane Rahimi, Al Ain
-Ademola Lookman, Atalanta
-William Troost-Ekong, Al Kholood
-Ronwen Williams, Sundowns
Öte yandan Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah ve Bayer Leverkusen forması giyen Victor Boniface'in de adaylar arasında yer almaması dikkat çekti.
Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın oyuncusu adayları şu şekilde;
-Amine Gouiri, Rennes
-Edmond Tapsoba, Leverkusen
-Simon Adingra, Brighton
-Chancel Mbemba, Marsilya
-Serhou Guirassy, Dortmund
-Achraf Hakimi, PSG
-Soufiane Rahimi, Al Ain
-Ademola Lookman, Atalanta
-William Troost-Ekong, Al Kholood
-Ronwen Williams, Sundowns
Öte yandan Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah ve Bayer Leverkusen forması giyen Victor Boniface'in de adaylar arasında yer almaması dikkat çekti.