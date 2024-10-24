Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklandı; Osimhen yok

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklandı; Osimhen yok
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24 Ekim 2024 19:48
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmedi.

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın oyuncusu adayları şu şekilde;
-Amine Gouiri, Rennes
-Edmond Tapsoba, Leverkusen
-Simon Adingra, Brighton
-Chancel Mbemba, Marsilya
-Serhou Guirassy, Dortmund
-Achraf Hakimi, PSG
-Soufiane Rahimi, Al Ain
-Ademola Lookman, Atalanta
-William Troost-Ekong, Al Kholood
-Ronwen Williams, Sundowns

Öte yandan Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah ve Bayer Leverkusen forması giyen Victor Boniface'in de adaylar arasında yer almaması dikkat çekti.




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