Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni Mısır takımı El Ahli kazandı

Afrika Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Wydad Casablanca ile rövanş maçında 1-1 berabere El Ahli şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni Mısır takımı El Ahli kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 02:31
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır'ın El Ahli takımı, şampiyon oldu.

Fas'ın Kazablanka şehrindeki V. Muhammed Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi ekip Wydad Casablanca, Yahya Attiat-Allah El Idrissi'nin 27. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, 78. dakikada Muhammed Abdelmonem ile beraberliği yakaladı.

Mısır'daki ilk maçı 2-1 kazanan El Ahli, kupayı kazanan taraf oldu.

 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery