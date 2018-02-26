Afra Saraçoğlu'ndan olay seks sahnesi (sevişme) açıklaması, Afra Saraçoğlu kimdir?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Afra Saraçoğlu ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Afra Saraçoğlu, "20 yaşındayım, asla sevişmem. Bu benim kırmızı çizgim" diyerek oyunculukta kural tanımadığını söyleyen ve kendisine sınırlar çizmediğini her fırsatta belirten oyuncu arkadaşlarına da bir göndermede bulundu. Türkan Şoray kuralları sorusuna kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek başlayan Afra Saraçoğlu kendisine gelecek film ve dizi tekliflerinin önünü kapatmamak adına cevabının devamında çizgilerini yumuşatarak; "Ama 5-6 yıl sonra projeye göre fikrim değişebilir" şeklinde bir açıklamada bulundu.Medya'da ve magazin dünyasında güzelliği ile sıkça Adriana Lima'ya benzediği yazılıp çizilmektedir.Afra Saraçoğlu ilk sinema deneyimini ünlü sanatçı Özcan Deniz ile birlikte İkinci Şans isimli sinema filminde gerçekleştirmiştir. O dönemde de Özcan Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmiştir. Özcan Deniz bu iddiları sert bir dille reddetmiş ve haberi çıkaranların hesap vermesi ve özür dilemesi gerektiğini belirtmiştir.Daha sonra ise Kötü Çocuk sinema filminde Tolga Sarıtaş ile birlikte başrol oynamıştır.2017 yılında ise Star Tv ekranlarında yayınlanan Fazilet Hanımın Kızları dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu dizide Ece karakterini canlandırmaktadır.Afra Saraçoğlu baba tarafından aslen Balıkesir Edremit'lidir.Ailesinin Fenerbahçe'li olması ve Fenerbahçe'de büyümüş olması nedeniyle Fenerbahçe takımını tuttuğunu belirten güzel oyuncu ayrıca bir anı defteri tuttuğunu ve gün içinde kendisini ne etkilediyse onları kaleme aldığını belirtmiştir.Afra Saraçoğlu (Ece Çamkıran);Güzel oyuncu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2016 yılında İkinci Şans filminde Çiçek karakterine, 2017 yılında yeni vizyona giren Kötü Çocuk filminde de Kayla karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Genç yeteneğimiz, ünlü model Adriana Lima'ya olan benzerliği ile de dikkatleri çekmiştir. İkinci Şans Filminde de Özcan Deniz ile aşk yaşıyor haberleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştür.Alp Navruz (Sinan Egemen);Başarılı oyuncu Seyit Alp Navruz korku filmi olan Ceberrut'ta Mert rolünde oynamıştır. Daha sonra ise Arkadaşlar İyidir ve Aşk Laftan Anlamaz dizilerinde yer almıştır.Deniz Baysal (Hazan Çamkıran);Güzel oyuncu 5 Nisan 1991 yılında İzmir Karşıyaka'da doğmuştur. en son Fox ekranlarında yayınlanan Rüzgarın Kalbi isimli dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir. Başarılı oyuncu ayrıca Sevda Kuşun Kanadında, Beyaz Yalan, Kaçak Gelinler dizilerinde de yer almıştır.Çağlar Ertuğrul (Yağız Egemen);Yakışıklı oyuncu 5 Kasım 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. En son 2015 yılında ekranlara gelen Medcezir dizisinde rol almıştır. Ayrıca, Boynu Bükükler, Kurt Seyit ve Şura, Beyaz Karanfil, Benim için Üzülme dizilerinde de yer almıştır.Güzel ve başarılı oyuncu 28 Mart 1969 yılında Manisa'da doğmuştur. En son geçtiğimiz sezon Atv ekranlarında yayınlanan Analar ve Anneler isimli drama dizisinde rol almıştır. Ayrıca Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir, Bir Ömür Yetmez ve Aşk ve Ceza gibi dizilerde de yer almıştır.Mahir Günşıray (Hazım Egemen);Usta oyuncu 10 Ağustos 1960 yılında İstanbul'da doğmuştur. Başarılı oyuncu en son Kış Güneşi isimli dizide rol almıştır.Tolga Güleç (Gökhan Egemen);Başarılı oyuncu 20 Eylül 1981 yılında İskenderun'da doğmuştur. 2013 yılında güzel oyuncu Yeliz Şar ile hayatını birleştirmiştir. En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Neşet Topal karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Son Çıkış (Cesur), Hayat Ağacı (Kenan), Adını Kalbime Yazdım (Halil) ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de yer almıştır.İdris Nebi Taşkan (Yasin);Yakışıklı genç oyuncu 18 Ağustos 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslan burcu olan oyuncumuzun Zelal isminde bir ikizi vardır. Televizyon hayatını Muhteşem Yüzyıl ve Poyraz Karayel'de aldığı küçük roller ile başlamış arkasından Show Tv'de yayınlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakteri ile parlamıştır. Büyükçekmece Spor Kulübünde profesyonel olarak Basketbol oynamaktadır.Hazal Türesan (Yasemin);Güzel oyuncu 1985 yılında Ankara'da doğmuştur.Son olarak Tatlı İntikam dizisinde Başak rolü ile tanıdığımız oyuncu ayrıca Kara Para Aşk isimli dizide de Aslı karakteri ile ön plana çıkmıştı.Gülsen Tuncer;Usta oyuncu 29 Mayıs 1945 yılında Adana'da doğmuştur. Usta oyuncu daha önce birçok başarılı tiyatro oyunu sergilemiştir.Tuğba Melis Türk (Nil) ;Güzel oyuncu 7 Eylül 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2011 yılında Best Model yarışmasında 1. olmasıyla şöhreti yakalamıştır. En son Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) Katherina karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Ayrıca Kaçak (Zeynep), Merhamet (Melike) ,Sana Bir Sır Vereceğim (Deniz) Leyla ile Mecnun (Peri Kızı – Taş Bebek) ve Krem (Şelale) dizilerinde rol almıştır.Ecem Baltacı (Selin);Genç oyuncu 25 Temmuz 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Fox ekranlarında yayınlanan O Hayat Benim dizisinde Hanife karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini kazanmıştır. Son olarak ise Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde İdil karakterine hayat vermişti.Zerrin Nişancı (Sevinç Egemen);Usta oyuncu İstanbul doğumludur. Doğum yılına dair henüz bir bilgi bulamadık. Ancak daha önce bir çok dizide rol almıştır. Bazıları şöyle; Kurt Seyit ve Şura, Gönül işleri (Lale), Bir Günah Gibi (İrina), Doktorlar ve Aşk-ı Memnu dizilerinde rol almıştır.Bir tarafta Boğaz'ın incisi bir yalı diğer tarafta, varoşun incisi Fazilet Hanım ve Kızları…Kızları için en iyisini isteyen bir annenin hikayesinin anlatıldığı dizi, 25 Mart Cumartesi 20.00'da Star'da başlıyor.Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizi "Fazilet Hanım ve Kızları'nın" merakla beklenen tanıtımı görücüye çıktı. Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği, hikaye ve senaryosu Sırma Yanık'a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.Ömrünü zengin bir hayat hayaliyle sürdüren ve bu kilitli yola ulaşmanın anahtarını kızlarında gören, Fazilet Hanım karakterini canlandıran Nazan Kesal'in gerçekçi oyunculuğu daha ilk tanıtımda hikayenin sürükleyici etkisini hissettirdi.Fazilet Hanım'ın kızları üzerinden hayatına olan öfkesini ve geçmişi ile hesaplaşmasının onları ihtişamlı "Egemen Yalı'sının" tam da ortasına nasıl sürükleyeceği ise izleyiciler için merak konusu.