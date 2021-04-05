Afobe'nin Kayserispor maçında oynaması zor

enik Afobe'nin, salı günkü Kayserispor mücadelesini de kaçıracağı ifade edildi.

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Afobe'nin Kayserispor maçında oynaması zor
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05 Nisan 2021 11:32
Benik Afobe
Benik Afobe
Trabzonspor
Sivasspor maçı öncesi omzundan sakatlanan Benik Afobe'nin, salı günkü Kayserispor mücadelesini de kaçırması bekleniyor.

Tedavisi süren Afobe'nin en iyi ihtimalle 10 Nisan'daki Çaykur Rizespor maçına yetişeceği öğrenildi.

Sezon başında Stoke City'den kiralanan Kongo asıllı İngiliz yıldız, bu sezon çıktığı 26 lig karşılaşmasında 4 gol attı ve beklentilerin bir hayli altında kaldı.

 



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