Afobe'nin rotası Championship

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan ancak beklentilerin aşağısında kalan Benik Afobe kiralık sözleşmesi bittikten sonra kulübü Stoke City'ye geri döndü. 28 yaşındaki forvetin pek çok Championship ekibiyle temasta olduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Afobe'nin rotası Championship
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03 Haziran 2021 12:31
Benik Afobe
Benik Afobe
Trabzonspor
Kiralık sözleşmesi bittikten sonra kulübü Stoke City'ye geri dönen Benik Afobe, kariyerine İngiltere'de devam edecek. 28 yaşındaki forvetin pek çok Championship ekibiyle temasta olduğu öğrenildi.

Trabzonspor macerası istediği gibi geçmeyen Afobe, 29 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırmıştı. Bordo-Mavililer, Afobe'nin yerine alternatif forvet olarak Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Fode Koita'yla anlaşmıştı.

 


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