Afobe'nin rotası Championship

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra kulübü Stoke City'ye geri dönen Benik Afobe, kariyerine İngiltere'de devam edecek. 28 yaşındaki forvetin pek çok Championship ekibiyle temasta olduğu öğrenildi.



Trabzonspor macerası istediği gibi geçmeyen Afobe, 29 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırmıştı. Bordo-Mavililer, Afobe'nin yerine alternatif forvet olarak Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Fode Koita'yla anlaşmıştı.







