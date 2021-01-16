Afobe, "Antalyaspor hep topun arkasına geçti"

Trabzonsporlu futbolcu Afobe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Afobe, 'Antalyaspor hep topun arkasına geçti'
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16 Ocak 2021 21:23
Trabzonsporlu Benik Afobe, Antalyaspor karşısında 90+6. dakikada attığı golle bordo-mavili takıma bir puan kazandırdı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Afobe, "Maça harika bir başlangıç yaptı arkadaşlarımız. Belki ilk 20 dakika, en iyi başlangıçlardan biriydi. 10 kişi kalan rakibe karşı oynamak kolay gözükse de, rakip tamamen topun arkasına geçtiği için zorlu olabiliyor. Bugün en önemli şey, takım ruhunu son saniyeye kadar gösterebilmek. Golü atabildiğim için şanslıyım" şeklinde konuştu.



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