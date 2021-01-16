Afobe, 'Antalyaspor hep topun arkasına geçti'

Trabzonsporlu Benik Afobe, Antalyaspor karşısında 90+6. dakikada attığı golle bordo-mavili takıma bir puan kazandırdı.



Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Afobe, "Maça harika bir başlangıç yaptı arkadaşlarımız. Belki ilk 20 dakika, en iyi başlangıçlardan biriydi. 10 kişi kalan rakibe karşı oynamak kolay gözükse de, rakip tamamen topun arkasına geçtiği için zorlu olabiliyor. Bugün en önemli şey, takım ruhunu son saniyeye kadar gösterebilmek. Golü atabildiğim için şanslıyım" şeklinde konuştu.



