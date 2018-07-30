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Afjet Afyonspor'da 4 imza birden!

Afjet Afyonspor, altyapıdan 4 oyuncusuyla sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Afjet Afyonspor'da 4 imza birden!
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30 Temmuz 2018 14:34
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor'da altyapıdan yetişen 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandı.

Mor-beyazlı kulüp, altyapıdan Hasan Kutlu (18), Zeki Sevimgin (18), Furkan Şahin (16) ve Furkan Özen (17) ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Aynı zamanda Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı da olan kulüp başkanı Salih Sel, makamında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, futbolun daha da ileri gidebilmesi için mutlaka altyapılara büyük önem verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Örnek olmak için yola çıktık. İkinci hedef olarak '10 yıl içinde Süper Lig'e çıkacağız.' dedik. Altyapı konusunda da örnek olmak istediğimizi hep vurguladık. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah her sene altyapıdan futbolcularımızla profesyonel sözleşme yapmak istiyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından genç futbolcular, resmi sözleşmeleri imzaladı.

Törene, yönetim kurulu üyesi Hasan Hüseyin Bayaman, altyapı sorumlusu Ali Şahin ve teknik ekip de katıldı.

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