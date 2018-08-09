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Afjet Afyonspor, yeni sezona hazır

Afjet Afyonspor, ligin ilk haftasında İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Afjet Afyonspor, yeni sezona hazır
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09 Ağustos 2018 14:46
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Afjet Afyonspor, ligin ilk haftasında İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mor-beyazlı ekip, Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Gülpınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ağır bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve hazırlıklarını tam kadro sürdürdüklerini belirterek, takımın durumundan memnun olduğunu dile getirdi.

Gülpınar, geçen yılın kadro iskeletini koruduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yeni gelen oyuncularımızla birlikte uyum yakalamaya çalıştık. Bu anlamda çok şükür işler istediğimiz gibi gitti. Planlama adına her şey istediğimiz gibi oldu. Takımın performansından memnunum. Bazı oyuncularımız tam anlamıyla hazır değil ancak genel itibarıyla lige hazırız. Aldığımız 4 oyuncunun 3'ü geçen yıl Süper Lig ve 1. Lig'de forma giydi. Yabancı oyuncular da adaptasyon anlamında çok sıkıntı çekmedi. Sanki uzun süredir bizimleymiş gibi takıma katkı sağladılar."

Ligin ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gülpınar, "Sezona güçlü bir rakip önünde başlayacağız. İnşallah istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp, üç puanla dönebilirsek, lige iyi bir başlangıç yapmış olacağız." diye konuştu.

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