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Afjet Afyonspor, Uğur Akdemir'i renklerine kattı

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısında çıkış hedefleyen Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Afjet Afyonspor, Uğur Akdemir'i renklerine kattı
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05 Ocak 2019 14:43
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uğur Akdemir'in, mor-beyazlıların Antalya kampına dahil olduğu bildirildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Uğur Akdemir'i Boluspor geçen yılın yaz transfer döneminde Gazişehir'den kadrosuna katmıştı.

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