Afjet Afyonspor, Uğur Akdemir'i renklerine kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Uğur Akdemir'in, mor-beyazlıların Antalya kampına dahil olduğu bildirildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Uğur Akdemir'i Boluspor geçen yılın yaz transfer döneminde Gazişehir'den kadrosuna katmıştı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Uğur Akdemir'in, mor-beyazlıların Antalya kampına dahil olduğu bildirildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Uğur Akdemir'i Boluspor geçen yılın yaz transfer döneminde Gazişehir'den kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın