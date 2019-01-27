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Afjet Afyonspor, puanı son anda kurtardı

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altay ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Afjet Afyonspor, puanı son anda kurtardı
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27 Ocak 2019 17:57
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altay ile Afjet Afyonspor, Altay Alsancak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Penaltıdan atılan iki golle maç 1-1 sona erdi.

Altay, karşılaşmanın 36. dakikasında Paixao'nun penaltısıyla öne geçerken Afjet Afyonspor'a puanı getiren gol, 88. dakikada yine penaltıdan Oltan Karakullukçu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Altay, 21 puanla 12. sırada yer alırken Afjet Afyonspor, 17 puan ile 15. basamakta kendisine yer buldu.

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