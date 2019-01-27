Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altay ile Afjet Afyonspor, Altay Alsancak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Penaltıdan atılan iki golle maç 1-1 sona erdi.
Altay, karşılaşmanın 36. dakikasında Paixao'nun penaltısıyla öne geçerken Afjet Afyonspor'a puanı getiren gol, 88. dakikada yine penaltıdan Oltan Karakullukçu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Altay, 21 puanla 12. sırada yer alırken Afjet Afyonspor, 17 puan ile 15. basamakta kendisine yer buldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Altay, karşılaşmanın 36. dakikasında Paixao'nun penaltısıyla öne geçerken Afjet Afyonspor'a puanı getiren gol, 88. dakikada yine penaltıdan Oltan Karakullukçu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Altay, 21 puanla 12. sırada yer alırken Afjet Afyonspor, 17 puan ile 15. basamakta kendisine yer buldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın