Afjet Afyonspor Giresunspor maçı canlı hangi kanalda? Afjet Afyonspor Giresunspor maçı saat kaçta?

Afjet Afyonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Afjet Afyonspor-Giresunspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

17 Şubat 2019 03:22
Afjet Afyonspor Giresunspor maçı canlı hangi kanalda? Afjet Afyonspor Giresunspor maçı saat kaçta?
Afjet Afyonspor-Giresunspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 22. haftasında Afjet Afyonspor-Giresunspor karşı karşıya gelecek.

AFYONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor. Ligin 22. haftasında oynanacak Afjet Afyonspor-Giresunspor maçı naklen yayınlanacak.

17 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Afjet Afyonspor-Giresunspor por maçı 17 Şubat Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports MAX 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

AFYONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
 

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı.

Sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Denizlispor, puanını 46'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın son iki maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Hatayspor'u 2-0 yenerken, Giresunspor ise konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 21. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor: 0-4

Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-2

Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1

Boluspor-Afjet Afyonspor: 1-1

İstanbulspor-Adana Demirspor: 2-0

Adanaspor-Altay: 2-3

Denizlispor-Altınordu: 1-0

Gazişehir Gaziantep-Hatayspor: 2-0

Giresunspor-Ümraniyespor: 1-1

- Puan durumu



15.02.2019 19:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 1 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ
16.02.2019 13:30 HATAYSPOR 1-1 ADANA DEMİRSPOR
16.02.2019 13:30 ÜMRANİYESPOR 2-0 BALIKESİRSPOR BALTOK
16.02.2019 16:00 ALTAY 1-0 BOLUSPOR
17.02.2019 16:00 ALTINORDU A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
17.02.2019 16:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - KARDEMİR KARABÜKSPOR
17.02.2019 19:00 ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
17.02.2019 19:00 AFJET AFYONSPOR - GİRESUNSPOR
18.02.2019 19:00 ESKİŞEHİRSPOR - DENİZLİSPOR

 SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi. 

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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