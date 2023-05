Afetzede sporcular motivasyon kampında deprem stresinden uzaklaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden masa tenisi sporcuları ve antrenörler, motivasyon kamplarında deprem stresinden uzaklaşma imkanı buldu.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, deprem bölgesinde antrenman yapma imkanı bulunmayan sporcuların hem deprem stresinden uzaklaşması hem de sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla motivasyon kampları organize etti.



Daha önce Bursa ve Çankırı'da düzenlenen motivasyon kamplarının üçüncüsü, Çorum'da gerçekleştirildi. 11 ilden Çorum'a gelen 6 masa tenisi antrenörü ve 30 sporcu, Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen motivasyon kampına katıldı.



Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarında konaklayan sporcular, her gün düzenli antrenman yaparak deprem nedeniyle oluşan boşluğu telafi etmeye çalıştı.



Antrenmanlarından kalan boş vakitlerinde de Çorum Belediyesinin buz pateni, bowling, kültür gezileri gibi etkinliklerine katılan öğrenciler, deprem stresinden uzaklaşma fırsatı buldu.



Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerden en çok çocukların etkilendiğini, bu nedenle çocuklara yönelik organizasyonlar yapmaya karar verdiklerini söyledi.



Çorum Belediyesi bünyesindeki kızlar ve erkekler masa tenisi takımlarının Süper Lig'de mücadele ettiğini, dolayısıyla Çorum'un Türkiye'nin önde gelen masa tenisi kentlerinden olduğunu belirten Yağbat, öncelikle deprem bölgesindeki masa tenisi sporcularını kentte ağırlamayı kararlaştırdıklarını dile getirdi.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde çocuklar için güzel bir kamp organizasyonu yaptıklarını anlatan Yağbat, "Çocuklarımızın hem ruhen hem de bedenen faydalı işler yapabilmesini sağlamak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek, depremden sonraki süreçte onlarla her zaman hemhal olduğumuzu, birlikte olacağımızı hissettirmek amacıyla bu kampı düzenledik." dedi.



Çocukların Çorum'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Yağbat, "Burada çocuklara 9 gün dolu dolu bir kamp dönemi yaşattık. Çocuklarımız da memnun. Biz misafirlerimizi seviyoruz. Bundan sonraki süreçte de deprem bölgesindeki kardeşlerimizi elimizden geldiğince misafir etmek, gerekirse evimizi açmak, gücümüz yettiğince destek olmak, gerekse deprem bölgesine yardım yapma konusunda kendimizi insani olarak sorumlu hissediyoruz." diye konuştu.



- Sosyal etkinliklerle çocuklara yaşadıkları unutturulmaya çalışıldı



Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da deprem bölgesindeki çocukların sportif gelişimlerinin bozulmaması amacıyla Çorum'da kamp düzenlediklerini söyledi.



Masa tenisi antrenörü Köksal Gül ise kampın ilk 4 günü her gün antrenman yaptıklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen 5. gün, sporcularımız arasında özel bir turnuva yaptık. Dereceye girenlere ödüller verdik. Motivasyon kampı olması nedeniyle çocukları çeşitli sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklere götürüyoruz. Gençlik Obası'nda canlı müzik eşliğinde eğlence programı yaptık. Çorum Müzesi'ni, alışveriş merkezini gezdirdik, bowling oynamaya, buz pateni yapmaya götürdük. Yani hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.



Çocukların çoğunun yaklaşık 2 ay antrenman yapamadığına dikkati çeken Gül, "Çocuklar sadece motivasyon kampları vesilesiyle antrenman yapabiliyor. Onlar için de iyi oldu. Sporun iyileştirici, kaynaştırıcı etkisini kullanarak çocukları normalleştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Motivasyon kampına Gaziantep'ten katılan Ayşe Naz Yakar da 7 yıldır masa tenisi oynadığını, Türkiye dördüncülüğü bulunduğunu anlattı.



Deprem döneminde çok kötü zamanlar geçirdiklerini vurgulayan Yakar, "Çorum kampı hepimize çok iyi geldi. Hepimiz geliştik, birbirimizi tanıdık. Çok kötü zamandı, çok insan kaybettik. Buraya geldim, biraz açıldım, konuştum, eğlendim, güldüm en azından. Düzenleyen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



Malatya'dan gelen Fatih Ertuğrul Hoca ise devletin imkanlarının kendileri için seferber edildiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.