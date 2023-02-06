AFAD depremin büyüklüğünü revize etti: 7.7

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize etti.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah 04:17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir." denildi.Deprem, ilk açıklamada 7.4 olarak duyurulmuştu.