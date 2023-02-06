AFAD depremin büyüklüğünü revize etti: 7.7

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edildiğini duyuruldu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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AFAD depremin büyüklüğünü revize etti: 7.7
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06 Şubat 2023 13:16
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize etti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah 04:17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir." denildi.

Deprem, ilk açıklamada 7.4 olarak duyurulmuştu.



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