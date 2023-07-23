Af yasası son dakika Resmi Gazete 23 temmuz 2023: Af yasası çıktı mı, çıkacak mı? Mahkumlara af yasası kimleri kapsıyor? Genel af çıkması için sık sık çağrılar yapılırken hükümetin beklenenden farklı bir formülle çözüm üretmeye hazırlandığı belirtildi. Genel af çıkacak mı çıkacaksa ne zaman çıkacak soruları sıklıkla cevabını ararken bir yandan 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı konusunda gündemdeki yerini koruyor. Genel af yasası hususunda gelişmeler mahkum ve aileleri tarafından dört gözle takip ediliyor. İşte 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Af çıkar mı? Genel af konusunda konuşulanlar ve son durum…Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen koronavirüs iznindeki hükümlülere ilişkin düzenlemeye dair açıklamalarda bulundu. Kabul edilen kanun teklifinin 'af' düzenlemesi olmadığının altını çizen Bakan Tunç "Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir" ifadelerini kullandı.Bakan Tunç söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak. Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek. Bu düzenleme, bir 'af' düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir.Hem cezayı, hem de suçu ortadan kaldırır. Yani genel af, sadece mahkumiyetin bütün cezaî sonuçlarını değil, aynı zamanda fiilin suç olma niteliğini yok eder.Gazetepencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, af konusunda genel düzenlemeler yerine denetimli serbestliğin genişletilmesi amaçlanıyor. Bu kapsama giren suçlular cezaevinden çıkacak.Edinilen bilgiye göre iktidar partisi, denetimli serbestlik konusunda yeni bir torba teklif hazırlıyor. Covid nedeniyle cezaevlerinden geçici olarak çıkartılan ve izinli sayılanlarla ilgili düzenleme kalıcı hale getiriliyor. Bu kapsamda olanlar, artık izinli sayılamayacağı için denetimli serbestlik süreleri değiştirilerek formül geliştirilecek.Bu düzenleme, Covid izinlerinin başladığı tarihten önce işlenen suçları kapsayacak. Şu anda Covid izni nedeniyle 122 binden fazla hükümlü dışarıda bulunuyor. Yeni düzenleme, bu kişilerden en az 70 binin tekrar cezaevine dönmemesini sağlayacak.AK Parti kurmayları, Covid izni nedeniyle dışarı çıkanların suç işleme oranının yüzde 10'u bulmadığını, izinli olanlardan 25 binin şu anda SGK'ye tabi olarak çalıştığını belirterek, "Bu kişiler dışarda bir düzen kurdular. Topluma karıştılar. Ancak, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederlerse cezaevine geri dönecekler" dediler.Paketle yapılacak başka bir düzenleme, kapalı cezaevinden açık cezaevlerine geçme şartlarını değiştirecek. Yapılan çalışmayla hem açık cezaevlerine geçişler hem de bu cezaevlerine geçenlerin denetimli serbestlikten yararlanma şartları iyileştirilecek. Henüz şartlar ve sürelerin belirlenmediği bu düzenleme, cezaevlerinden denetimli serbestlikle çıkacakların sayısını arttıracak.Cezaevlerinde halen 360 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Ceza İnfaz Yasası'na göre kapalı cezaevlerinde bulunanlar, belli süreyle cezalarını çekip iyi halleri varsa açık cezaevine ayrılıyor. Yapılacak düzenleme ile denetimli serbestliğin süresi uzatılacak. Böylece açık cezaevinde bulunan ya da kapalı cezaevinde bulunup koşulları uygun olanlar denetimli serbestliğe alınıp salıverilecek.Aileye, engellilere karşı yaralama ve öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar, işkence, eziyet ile devlete karşı işlenen suçlar bu kapsamda yer almayacak.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklife göre;Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçirilen hükümlüler iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçiş yapabilecek.Görüşülen teklife göre kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini çeken ve istenen şartları sağlayan hükümlüler açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek."TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek.Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek."