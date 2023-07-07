Af yasası kimleri kapsıyor? 2023 son dakika af çıkacak mı, çıktı mı?

Genel af çıkması için sık sık çağrılar yapılırken hükümetin beklenenden farklı bir formülle çözüm üretmeye hazırlandığı belirtildi. Genel af çıkacak mı çıkacaksa ne zaman çıkacak soruları sıklıkla cevabını ararken bir yandan 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı konusunda gündemdeki yerini koruyor. Genel af yasası hususunda gelişmeler mahkum ve aileleri tarafından dört gözle takip ediliyor. İşte 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Af çıkar mı? Genel af konusunda konuşulanlar ve son durum…Gazetepencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, af konusunda genel düzenlemeler yerine denetimli serbestliğin genişletilmesi amaçlanıyor. Bu kapsama giren suçlular cezaevinden çıkacak.Edinilen bilgiye göre iktidar partisi, denetimli serbestlik konusunda yeni bir torba teklif hazırlıyor. Covid nedeniyle cezaevlerinden geçici olarak çıkartılan ve izinli sayılanlarla ilgili düzenleme kalıcı hale getiriliyor. Bu kapsamda olanlar, artık izinli sayılamayacağı için denetimli serbestlik süreleri değiştirilerek formül geliştirilecek.Bu düzenleme, Covid izinlerinin başladığı tarihten önce işlenen suçları kapsayacak. Şu anda Covid izni nedeniyle 122 binden fazla hükümlü dışarıda bulunuyor. Yeni düzenleme, bu kişilerden en az 70 binin tekrar cezaevine dönmemesini sağlayacak.AK Parti kurmayları, Covid izni nedeniyle dışarı çıkanların suç işleme oranının yüzde 10'u bulmadığını, izinli olanlardan 25 binin şu anda SGK'ye tabi olarak çalıştığını belirterek, "Bu kişiler dışarda bir düzen kurdular. Topluma karıştılar. Ancak, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederlerse cezaevine geri dönecekler" dediler.Paketle yapılacak başka bir düzenleme, kapalı cezaevinden açık cezaevlerine geçme şartlarını değiştirecek. Yapılan çalışmayla hem açık cezaevlerine geçişler hem de bu cezaevlerine geçenlerin denetimli serbestlikten yararlanma şartları iyileştirilecek. Henüz şartlar ve sürelerin belirlenmediği bu düzenleme, cezaevlerinden denetimli serbestlikle çıkacakların sayısını arttıracak.Cezaevlerinde halen 360 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Ceza İnfaz Yasası'na göre kapalı cezaevlerinde bulunanlar, belli süreyle cezalarını çekip iyi halleri varsa açık cezaevine ayrılıyor. Yapılacak düzenleme ile denetimli serbestliğin süresi uzatılacak. Böylece açık cezaevinde bulunan ya da kapalı cezaevinde bulunup koşulları uygun olanlar denetimli serbestliğe alınıp salıverilecek.Aileye, engellilere karşı yaralama ve öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar, işkence, eziyet ile devlete karşı işlenen suçlar bu kapsamda yer almayacak.