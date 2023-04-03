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Af çıkacak mı 2023? 7. Yargı paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Adalet Bakanlığı 7. yargı paketi çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte konu Meclis gündemine taşındı ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yargı paketinde haciz uygulaması, uyuşturucu ile mücadelede önemli düzenlemeler, arabuluculuk, avukatlık ve adli yardım sistemi düzenlemeleri, göçmen kaçakçılığı ve hasta ve kadın mahkumlara infaz düzenlemesi yer alıyor. 7. yargı paketi kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çeşitli suçlardan hüküm giyerek mahkum olanlar ise infaz düzenlemesinin detaylarını merak ediyor. Peki 2023 Mahkumlara af çıkacak mı, 7. yargı paketi maddeleri neler? İşte, konuyla ilgili detaylar…7. Yargı paketi içerisinde mahkumlara genel af çıkarılmasına ilişkin bir madde veya düzenleme bulunmuyor.Yeni yargı paketi sadece engellilik sebebiyle bakıma muhtaç veya ağır bir hastalığa düçar (yakalanmış) 18 yaşını doldurmamış çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezasına mahkum edilen kadın hükümlülerin cezalarının infazının, belirli yükümlülükler altında 1 yıla kadar ertelenebilmesine, ertelemenin 6 aylık periyotlarla 2 yıl daha uzatılabilmesine imkan tanınıyor.7. yargı paketi çalışmaları tamamlandı ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7. Yargı paketi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.Yeni yargı paketiyle birlikte İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi.Buna göre kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale gelecek. Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor.Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.İcra İflas Kanunu'nda yapılan düzenleme ile birlikte icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak 'hakim onayından geçtikten sonra' yerine getirilebilmesi sağlanıyor. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınması amaçlanıyor.