Aerobik cimnastikte hedef altın madalya

Türkiye'de ilk kez 17- 19 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası cuma günü başlıyor. İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek olan şampiyonaya 21 ülkeden 398 sporcu katılacak. Sporcuların 3 gün boyunca altın madalyayı kazanmak için ter dökeceği şampiyonanın açılışı ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek.



Şampiyona öncesinde 17 seride yarışacak olan Türkiye Milli Takımı sporcuları ve yöneticiler tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimastik Teknik Kurul Başkanı Bahadır Uygur, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Aerobik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Burcu Önal Sevlim, milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Sarı katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi için çaba sarf edenlere teşekkür etti. Gürhan, "21 ülkeden yaklaşık 400 sporcuyla bu şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Katılan bütün ülkelere başarılar diliyorum. Yeni bir güzellikte yeni bir şampiyonada birlikte olmayı bu şehirde daha büyük organizasyonlarda yine sizlerle birlikte olmayı diliyorum. Daha önce yarışacak sporcu bulamadığımız branşlarda şu an dünya şampiyonaları çıkarıyoruz. Bu sporun güçlü ve doğru planlanmasından. Ülkemizi temsil edecek sporcu sayısı en kısa zamanda istenilen sayıya ulaşacaktır" dedi.



'ÖNCE FİNAL SONRA MADALYA'



Şampiyonada altın madalya hedeflediklerini söyleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Bahadır Uygur, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu yarışmaya ev sahipliği yapmak için girişimde bulunan ve yepyeni bir tesiste yarışmamızı sağlayan bakanlığımıza ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Harika tesislerimiz oldu. Bu tesislerimiz elimizi çok güçlendirdi. Antalya'daki bu yeni tesis ise Avrupa ve Dünya şampiyonaları düzenleyebilecek nitelikte. Çok güçlü, nitelikli altyapıdan gelen sporculara sahibiz. Branşımız adına çıkışımızı sürdürebileceğimiz inancındayım. Hem genç hem de büyükler kategorisinde 17 serimiz var. Amacımız önce final sonra madalya" diye konuştu.



'YOĞUN KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK'



Kamp döneminde iyi hazırlandıklarını belirten Aerobik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Burcu Önal Sevlim, "Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda cumhuriyet tarihimizin gruplar kategorisindeki ilk madalyasını kazandık. Bu madalya bizi Avrupa Şampiyonası için hem motive etti hem de madalya hedefimizi kuvvetlendirdi. Yoğun bir kamp programına girdik hazırlıklarımızı tamamlayıp geldik. Madalya hedeflerimiz var. Umarım güzel sonuçlarla yarışmayı tamamlayacağız" dedi.



'KARİYERİME BİR ALTIN MADALYA DAHA EKLEMEK İSTİYORUM



Şampiyonada yarışacağı için heyecanlı olduğunu ve altın madalya hedeflediğini söyleyen milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, şöyle konuştu:



"Bugün aranızda bulunmak benim için çok keyifli. 2010'dan bu yana yarışmalara katılıyorum 2023 yılı bizim için çok yoğun bir yıl olarak geçti. Pek çok yarışmaya katıldık ve madalyalar kazandık. Avrupa şampiyonası öncesinde bizim için çok büyük bir motivasyon oldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı nedeniyle bu organizasyon ülkemizde düzenlenecek olan bu Avrupa Şampiyonası'nda, ev sahibi olmanın hem rahatlığı hem de baskısı var. Bu yarışmada ben hem tekler de hem de gruplarda yarışacağım. Kariyerime bir altın madalya daha eklemek istiyorum."



'EN İYİ NOKTADA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ'



Yarışmanın Antalya'da düzenleniyor olmasının önemine vurgu yapan milli sporcu Can Sarı ise "Hem ev sahibiyiz hem de alışkın olduğumuz bir salon. Diğer ülkelere kıyasla bizim taraftar sayımız da çok olacak. Grubumuzun konusu horon ve Karadeniz olduğundan dolayı seyircilerimizin de bizimle olacağını düşünüyorum. Bizim için bu yıl zorlu bir süreçti. Çok zorlu ve yoğun bir süreçti. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nı da en iyi noktada tamamlamak istiyoruz" dedi.





