Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası yapıldı

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da yapıldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Şampiyonanın tekler kategorisinde 12-14 yaş kadınlarda Elvin Gülen, erkeklerde Arın Pekönür, 15-17 yaş kadınlarda Ekin Zeren Fırat, erkeklerde Göktürk Balcı, 18+ yaş kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı, erkeklerde Mehmet Utku Çırak, Türkiye şampiyonu oldu.
Çiftler kategorisi 12-14 yaşta Arın Pekönür-Özgü Erdemir, 15-17 yaşta Göktürk Balcı-Selin Özermiş, 18+ yaşta Okay Arsan-Şimal Seyman, organizasyonu birinci tamamladı.
12-14 yaş grupta Arın Pekönür-Ekin Çınar-Tuanna Almaç-Zehra Beyoğlu-Zeynep İmge Akgül, 15-17 yaşta Busenaz Atmaca-Ekin Su Çevik-Elvin Öztürk-Murat Mert Erdiç-Sıla Atçı, birinci sırada yer aldı.
Trio kategorisinde 12-14 yaşta Duru Mavi Bayram-Elif Sadıkoğlu-Elif Sezen, 15-17 yaşta Ekin Zeren Fırat-Gülşah Gürel-Sude Naz Esenoğlu, 18+ yaşta Ahmet Meriç Turmamış-Can Sarı-Mehmet Utku Çırak organizasyonu birinci bitirdi.
Aerodansta ise iller arasında İstanbul birinciliği elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Şampiyonanın tekler kategorisinde 12-14 yaş kadınlarda Elvin Gülen, erkeklerde Arın Pekönür, 15-17 yaş kadınlarda Ekin Zeren Fırat, erkeklerde Göktürk Balcı, 18+ yaş kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı, erkeklerde Mehmet Utku Çırak, Türkiye şampiyonu oldu.
Çiftler kategorisi 12-14 yaşta Arın Pekönür-Özgü Erdemir, 15-17 yaşta Göktürk Balcı-Selin Özermiş, 18+ yaşta Okay Arsan-Şimal Seyman, organizasyonu birinci tamamladı.
12-14 yaş grupta Arın Pekönür-Ekin Çınar-Tuanna Almaç-Zehra Beyoğlu-Zeynep İmge Akgül, 15-17 yaşta Busenaz Atmaca-Ekin Su Çevik-Elvin Öztürk-Murat Mert Erdiç-Sıla Atçı, birinci sırada yer aldı.
Trio kategorisinde 12-14 yaşta Duru Mavi Bayram-Elif Sadıkoğlu-Elif Sezen, 15-17 yaşta Ekin Zeren Fırat-Gülşah Gürel-Sude Naz Esenoğlu, 18+ yaşta Ahmet Meriç Turmamış-Can Sarı-Mehmet Utku Çırak organizasyonu birinci bitirdi.
Aerodansta ise iller arasında İstanbul birinciliği elde etti.
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