Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da start alacak!

13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak.
Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek.
Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:
Büyükler Tek Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı, Nil Deniz Bal
Büyükler Erkekler: Okay Arsan, İsmail Yağız Altıparmak
Büyükler Çiftler: Nil Deniz Bal, Can Derviş
Büyükler Trio: Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak
Büyükler Grup: Ayşe Begüm Onbaşı, İsmail Yağız Altıparmak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak
Büyükler Aerodans: Ahmet Çoruh, Sude Sözcü, Seda Göz, Taha Afşar, Okay Arsan, Selin Sürüm, İrem Şahinkanat, Asena Bilge Burhan
Gençler Tek Kadınlar: Selin Özermiş, Ekin Zeren Fırat
Gençler Tek Erkekler: Göktürk Balcı
Gençler Çiftler: Göktürk Balcı, Selin Özermiş, Busenaz Atmaca, Murat Mert Erdiç
Gençler Trio: İlay Hamarat, Çiçek Öz, Benan Yeşilyurt, Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik, Sıla Atçı
Gençler Grup: Selin Özermiş, Göktürk Balcı, Sahra Saylan, Yudum Atan, Ömür Günay
Gençler Aerodans: Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu, Narin Doğan
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak.
Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek.
Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:
Büyükler Tek Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı, Nil Deniz Bal
Büyükler Erkekler: Okay Arsan, İsmail Yağız Altıparmak
Büyükler Çiftler: Nil Deniz Bal, Can Derviş
Büyükler Trio: Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak
Büyükler Grup: Ayşe Begüm Onbaşı, İsmail Yağız Altıparmak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak
Büyükler Aerodans: Ahmet Çoruh, Sude Sözcü, Seda Göz, Taha Afşar, Okay Arsan, Selin Sürüm, İrem Şahinkanat, Asena Bilge Burhan
Gençler Tek Kadınlar: Selin Özermiş, Ekin Zeren Fırat
Gençler Tek Erkekler: Göktürk Balcı
Gençler Çiftler: Göktürk Balcı, Selin Özermiş, Busenaz Atmaca, Murat Mert Erdiç
Gençler Trio: İlay Hamarat, Çiçek Öz, Benan Yeşilyurt, Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik, Sıla Atçı
Gençler Grup: Selin Özermiş, Göktürk Balcı, Sahra Saylan, Yudum Atan, Ömür Günay
Gençler Aerodans: Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu, Narin Doğan
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU