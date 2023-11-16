Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da start alacak!

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası cuma günü Antalya'da başlayacak. Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da start alacak!
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16 Kasım 2023 15:34
Son güncelleme 16 Kasım 2023 15:35
13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak.

Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek.

Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:

Büyükler Tek Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı, Nil Deniz Bal

Büyükler Erkekler: Okay Arsan, İsmail Yağız Altıparmak

Büyükler Çiftler: Nil Deniz Bal, Can Derviş

Büyükler Trio: Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak

Büyükler Grup: Ayşe Begüm Onbaşı, İsmail Yağız Altıparmak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak

Büyükler Aerodans: Ahmet Çoruh, Sude Sözcü, Seda Göz, Taha Afşar, Okay Arsan, Selin Sürüm, İrem Şahinkanat, Asena Bilge Burhan

Gençler Tek Kadınlar: Selin Özermiş, Ekin Zeren Fırat

Gençler Tek Erkekler: Göktürk Balcı

Gençler Çiftler: Göktürk Balcı, Selin Özermiş, Busenaz Atmaca, Murat Mert Erdiç

Gençler Trio: İlay Hamarat, Çiçek Öz, Benan Yeşilyurt, Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik, Sıla Atçı

Gençler Grup: Selin Özermiş, Göktürk Balcı, Sahra Saylan, Yudum Atan, Ömür Günay

Gençler Aerodans: Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu, Narin Doğan


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