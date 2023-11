Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da start alacak!

13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak.Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak.Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek.Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:Büyükler Tek Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı, Nil Deniz BalBüyükler Erkekler: Okay Arsan, İsmail Yağız AltıparmakBüyükler Çiftler: Nil Deniz Bal, Can DervişBüyükler Trio: Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku ÇırakBüyükler Grup: Ayşe Begüm Onbaşı, İsmail Yağız Altıparmak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku ÇırakBüyükler Aerodans: Ahmet Çoruh, Sude Sözcü, Seda Göz, Taha Afşar, Okay Arsan, Selin Sürüm, İrem Şahinkanat, Asena Bilge BurhanGençler Tek Kadınlar: Selin Özermiş, Ekin Zeren FıratGençler Tek Erkekler: Göktürk BalcıGençler Çiftler: Göktürk Balcı, Selin Özermiş, Busenaz Atmaca, Murat Mert ErdiçGençler Trio: İlay Hamarat, Çiçek Öz, Benan Yeşilyurt, Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik, Sıla AtçıGençler Grup: Selin Özermiş, Göktürk Balcı, Sahra Saylan, Yudum Atan, Ömür GünayGençler Aerodans: Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu, Narin Doğan