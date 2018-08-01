AEK'dan Galatasaray'a teşekkür

Yunanistan Süper Ligi takımlarından AEK'nın teknik direktörü Marinos Ouzounidis, Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı galip gelebileceklerini göstermenin önemli olduğunu söyledi.Ouzounidis, Galatasaray'ı 3-2 yendikleri hazırlık maçının ardından Atina Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldıklarını anımsatan Ouzounidis, "Bir hazırlık maçıydı. Galip geldik. Ama, kazanmak önemli değildi. Asıl önemli olan Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı kazanabileceğimizi göstermekti." dedi.Ouzounidis, özellikle yeni oyuncularından genel olarak memnun olduğunu belirterek, "Hata yaptığımız bazı anlar oldu. Bazı olumsuz şeyler gördüm. Bunları düzelteceğiz. Oyuncularımız daha öz güvenli olmalı. Maçlara çıktıkça bu da olacak." değerlendirmesinde bulundu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta ön elemede karşılaşacakları takımın yarın belli olacağını aktaran Ouzounidis, "Rosenborg veya Celtic takımlarından biriyle oynayacağız. İki takım için de hazırız. Bu haftayı da umarım sorunsuz bir şekilde geçirerek hazır bir şekilde ilk resmi maçımıza çıkacağız." ifadelerini kullandı.Galatasaraylı futbolcuların Atina yakınlarında 90'dan fazla kişinin ölümüne sebep olan yangın felaketiyle ilgili Yunanca "Komşu yanınızda" ve Türkçe "Geçmiş olsun Komşu" yazılı tişörtlerle çıkmasına AEK Kulübünden teşekkür geldi.AEK takımının resmi sosyal medya hesaplarından, Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak "Teşekkürler Komşu" yazılı paylaşım yapıldı.