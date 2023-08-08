3. ön eleme turunun ilk ayağında oynanacak olanmaçı öncesi, taraftarlar arasındaki kavgada bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.Yunan basınından Skai'nin haberine göre; iki takımın taraftar grupları arasında yaşanan arbedede bıçaklananOlaylar sonrasıbelirtildi.Yaşanan olayların ardından Yunan Polisi,açıkladı., maçın ertelenmesi konusunda bir toplantı yaptı. İlk alınan karar maçın seyircisiz olarak oynanması yönünde oldu ancak daha sonradoğrultusunda yeni bir karar alındı.Olayların ardından iki açıklamada bulunanilk açıklamasında, AEK maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu. Ayrıca Hırvat taraftarların, Yunanistan'a gitmemesi istendi. Hırvat ekibi yaptığı ikinci açıklamada ise UEFA'nınbelirtti. UEFA da mücadelenin ertelendiğini resmen açıkladı.Haberde, yaklaşık 100 Dinamo Zagreb taraftarının yasak olmasına rağmen maç için karayolunu kullanarak Yunanistan'a gittiği ve planlı bir şekilde hareket ettikleri yer alırken, Yunan Polisi'nin cinayete sebep olan şahsı net olarak saptamak için incelemelerde bulunduğu ve tutuklanan şüphelileri sorguladığı aktarıldı.