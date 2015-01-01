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Advocaat: "Simon Kjaer Fenerbahçe'de de liderdi"

Dick Advocaat, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Simon Kjaer'in Finlandiya maçında Eriksen'in rahatsızlandığı andan itibaren gösterdiği davranıştan övgüyle bahsetti.

Advocaat: 'Simon Kjaer Fenerbahçe'de de liderdi'
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Dick Advocaat, Christian Eriksen'in rahatsızlandığı Finlandiya maçında örnek davranış sergileyen eski öğrencisi Simon Kjaer'e övgü dolu sözler söyledi.

Hollandalı teknik adam yaptığı açıklamada Kjaer'in Fenerbahçe'de de benzer liderlik özellikleri gösteren bir profesyonel olduğunu söyledi. Advocaat açıklamasında, "Simon Kjaer ile Fenerbahçe'de çalıştım. gerçek bir takım oyuncusu. Her zaman takımla ve takım arkadaşlarıyla meşgul olurdu. Bizde kaptan değildi ama davranışlarıyla her zaman örnek kişilik oldu" sözlerini kullandı.

32 yaşındaki stoper Simon Kjaer 2015 yılında Lille'den 7,5 milyon euroya transfer edilmiş, 2017 yılında Sevilla'ya 12,5 milyon euroya verilmişti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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