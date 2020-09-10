Advocaat: "Fenerbahçe'ye bedava gittim"

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dirk Advocaat, sarı-lacivertli kulüp ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Advocaat: 'Fenerbahçe'ye bedava gittim'
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10 Eylül 2020 14:36
Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesi gündemde olan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin başına geçtiği döneme de değindi.

Deneyimli teknik adam "Fenerbahçe benim için geldiğinde dünya bu kadar büyük değildi. Sözleşmemde de beni engelleyen bir şey yoktu, bu şansı değerlendirebiliyordum. Federasyon hiç para alamadı. Koeman, Barcelona'ya gittiğinde ise 1,5 milyon euro gibi bir para kazandılar. Bu farklı." ifadelerini kullandı.

Advocaat ayrıca, Hollanda'nın başına Louis van Gaal ya da Henk ten Cate'in geçmesi gerektiğini ve Ruud Gullit'in de adaylar arasında olduğunu belirtti.




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