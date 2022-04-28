Adrien Silva: 'Ronaldo 4-5 yıl daha oynar'

Portekizli tecrübeli futbolcu Adrien Silva, Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada,dedi.Cristiano Ronaldo'nun 37 yaşında 2022 Dünya Kupası'na gitmesiyle ilgili konuşan Silva, Tabii ki şaşırtıcı değil bu çünkü o Ronaldo ama ister istemez düşünüyorsunuz,diye." ifadelerini kullandı.Portekizli oyuncu ayrıca,diyerek sözlerini noktaladı.Portekizli yıldız bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta, 22 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.