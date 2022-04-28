Adrien Silva: 'Ronaldo 4-5 yıl daha oynar'

Portekizli tecrübeli futbolcu Adrien Silva, Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.
Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun yaptığı işe olan yaklaşımı fark yaratıyor. Sahada yaptıklarını bir kenarda bırakalım, bunu herkes görüyor zaten, soyunma odasında yarattığı ruh çok olumlu. Her zaman takımı ateşlemek için bir konuşma yapar ve bu EURO'da bizim için çok önemliydi." dedi.
Cristiano Ronaldo'nun 37 yaşında 2022 Dünya Kupası'na gitmesiyle ilgili konuşan Silva, Tabii ki şaşırtıcı değil bu çünkü o Ronaldo ama ister istemez düşünüyorsunuz, 'bu performansı kaç yaşına kadar sürecek?' diye." ifadelerini kullandı.
Portekizli oyuncu ayrıca, "Ronaldo yılda 60-70 maç oynamasına rağmen formunu koruyor. Daha az süre alsa bile gollerini atmaya devam edecek. Bence 4-5 yıl daha en üst seviyede oynayabilir. Gerçekten bu çılgınca. Bu kadar kupa ve başarı kazanmış olmasına rağmen hala tatmin olmuş değil. Hep daha fazlasını istiyor ve ben bunu gördükçe çok mutlu oluyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
Portekizli yıldız bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta, 22 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun yaptığı işe olan yaklaşımı fark yaratıyor. Sahada yaptıklarını bir kenarda bırakalım, bunu herkes görüyor zaten, soyunma odasında yarattığı ruh çok olumlu. Her zaman takımı ateşlemek için bir konuşma yapar ve bu EURO'da bizim için çok önemliydi." dedi.
Cristiano Ronaldo'nun 37 yaşında 2022 Dünya Kupası'na gitmesiyle ilgili konuşan Silva, Tabii ki şaşırtıcı değil bu çünkü o Ronaldo ama ister istemez düşünüyorsunuz, 'bu performansı kaç yaşına kadar sürecek?' diye." ifadelerini kullandı.
Portekizli oyuncu ayrıca, "Ronaldo yılda 60-70 maç oynamasına rağmen formunu koruyor. Daha az süre alsa bile gollerini atmaya devam edecek. Bence 4-5 yıl daha en üst seviyede oynayabilir. Gerçekten bu çılgınca. Bu kadar kupa ve başarı kazanmış olmasına rağmen hala tatmin olmuş değil. Hep daha fazlasını istiyor ve ben bunu gördükçe çok mutlu oluyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
Portekizli yıldız bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta, 22 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.