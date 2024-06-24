Adrien Regattin'den Iğdır FK'ya 2 yıllık imza

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Faslı futbolcu 32 yaşındaki Adrien Regattin'i transfer ettiğini açıkladı.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Adrien Regattin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Adrien Regattin'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Geçen sezon Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Regattin, eflatun-sarılı kulüpte çıktığı 28 lig maçında, 7 gol ve 2 asist kaydetti.



