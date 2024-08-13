Adrien Rabiot'un menajerinden açıklama!

Juventus'tan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Adrien Rabiot'un geleceği belirsizliğini korurken, annesi ve menajeri olan Mamma Veronique'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Adrien Rabiot'un menajerinden açıklama!
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13 Ağustos 2024 13:11
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 13:27
Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot henüz net bir karar vermedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juve'ye veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.

Galatasaray ile de resmi temaslar kuran Fransız orta saha, gelen diğer teklifleri değerlendiriyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun annesi ve menajeri Mamma Veronique, "Bazı takımlarla görüşüyoruz. Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE KARAR VERECEK

29 yaşındaki futbolcuyu Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da istediği yazılırken, Rabiot'un kısa sürede kararını vereceği belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.

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