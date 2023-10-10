Adrien Rabiot: "Ballon d'Or Messi'nin hakkı değil"

Juventus forması giyen Adrien Rabiot, Ballon d'Or'u Mbappe ya da Haaland'ın kazanması gerektiğini savundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Adrien Rabiot: 'Ballon d'Or Messi'nin hakkı değil'
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10 Ekim 2023 18:17
Juventus forması giyen Adrien Rabiot, Ballon d'Or için flaş bir açıklama yaptı.

Rabiot, Ballon d'Or'u Mbappe ya da Haaland'ın kazanması gerektiğini söyledi.

Adrien Rabiot yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanacağını çok duyuyorum ama bence ödül ona verilmemeli." dedi.

Fransız oyuncu, "Gerçekçi olmak gerekirse bu ödülü Erling Haaland veya Kylian Mbappe'den birinin alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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