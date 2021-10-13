Adrien Moerman: 'Şimdi bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz'

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü haftasında LDLC ASVEL'e konuk olacak olan Anadolu Efes'te Adrien Moerman maç öncesinde konuştu. Zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Moerman, üst üste iki yenilgiyle girdikleri EuroLeague'de bir galibiyet serisine başlamak istediklerini aktardı:



"LDLC Asvel Villeurbanne'e karşı deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Onlar iki maçını da kazandılar ve şu anda iyi durumdalar. Maalesef biz iki maçımızı kaybettik ve şimdi bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Amacımız bu çift maç haftasında iki galibiyet alarak sıralamada hak ettiğimiz yere gelmek. Zor bir hafta olacak ama Euroleague'de hiçbir maç kolay değil."



Moerman, bu sezon çıktığı iki EuroLeague maçında 9.0 sayı, 3.0 ribaund ortalamalarıyla takımına katkı sağladı.



