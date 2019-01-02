Adriano'nun PES 6'daki şut gücü neden 99'du?

PES 6 birçok oyuncu için spor oyunları açısından ayrı bir yere sahip. Şimdilerde futbolu bırakmış efsane isimlerin sahada koştuğu, PES'in henüz FIFA'yla rekabet edebildiği dönemlerdi. Bir dönemin efsanesi PES 6'yla ilgili akılda kalan şeyleri sorsak, kesinlikle Adriano'nun şutları da bu listeye girecektir.Adriano gerçek dünyada o kadar iyi değilken, PES 6'da neden 99 şut gücüne sahipti? Bu konuda dreamteamfc.com tarafından bir yazıya denk gelindi. Habere göre, Pro Evolution Soccer (PES) serisinin baş yapımcısı Shingo Takatsuka'nın en sevdiği oyuncu Adriano... Adriano'nun şut gücünün 99 olmasının temel nedeni buymuş.Adriano'nun PES 6'daki enfes şutları:Bir diğer yandan, şut gücü anlamında Adriano'nun rekabet ettiği isimlerden biri de Alvaro Recoba'ydı.Bir iddiaya göre Takatsuka'nın en sevdiği oyunculardan bir diğeri de Recoba olduğu için PES serisinde bu isimlere özel güçlendirmeler verilmiş.Takatsuka'nın bu anlayışı ne kadar etik bilemiyoruz ama bir dönüp baktığımızda Adriano'nun enfes şutları hâlâ cezbedici duruyor.PES serisinin baş yapımcısı Shingo Takatsuka kaynaklanan yüksek şut gücü olan oyuncular Adriano ve -bir ihtimal- Recoba'ydı. Tabii Roberto Carlos'un futbol topuyla füze yolladığı dönemlerde oluyordu bu.Hızlı koşan Carlos, aynı zamanda çok da sert vurduğu için birçoğumuz tarafından forvette de değerlendirilmişti. Onun şut gücünün Takatsuka'nın "torpil"inden kaynaklamadığı ortada... (playerbros)