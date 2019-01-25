Adriano'dan maç sonu itiraf; 'Şansımız azaldı'

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.
"DAHA SAKİN OLABİLİRDİK"
Adriano, "Sahadan mutsuz ayrılıyoruz. Oyunun kontrolü bizdeydi ama bir gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlarda daha sakin olabilirdik. Beraberliği yakaladık ama istediğimiz yoğunluğu yakalayamadık." dedi.
"ŞANSIMIZ AZALDI"
Brezilyalı futbolcu sözlerini, "Gol atınca mutlu oluyorsunuz ama bugün atamadık. Önümüzde 15 maç var, bazı şeyler zora girdi ama bu formayı taşımanın verdiği onurla, gururla çalışacağız. 15 maçta bu formayı hakkıyla terletmek istiyoruz. Ancak şansımız bu beraberlikle azaldı." ifadeleriyle tamamladı.
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"DAHA SAKİN OLABİLİRDİK"
Adriano, "Sahadan mutsuz ayrılıyoruz. Oyunun kontrolü bizdeydi ama bir gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlarda daha sakin olabilirdik. Beraberliği yakaladık ama istediğimiz yoğunluğu yakalayamadık." dedi.
"ŞANSIMIZ AZALDI"
Brezilyalı futbolcu sözlerini, "Gol atınca mutlu oluyorsunuz ama bugün atamadık. Önümüzde 15 maç var, bazı şeyler zora girdi ama bu formayı taşımanın verdiği onurla, gururla çalışacağız. 15 maçta bu formayı hakkıyla terletmek istiyoruz. Ancak şansımız bu beraberlikle azaldı." ifadeleriyle tamamladı.
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