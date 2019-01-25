Adriano'dan maç sonu itiraf; 'Şansımız azaldı'

Brezilyalı futbolcusu, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.Adriano, "Sahadan mutsuz ayrılıyoruz. Oyunun kontrolü bizdeydi ama bir gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlarda daha sakin olabilirdik. Beraberliği yakaladık ama istediğimiz yoğunluğu yakalayamadık." dedi.Brezilyalı futbolcu sözlerini, "Gol atınca mutlu oluyorsunuz ama bugün atamadık. Önümüzde 15 maç var, bazı şeyler zora girdi ama bu formayı taşımanın verdiği onurla, gururla çalışacağız. 15 maçta bu formayı hakkıyla terletmek istiyoruz. Ancak şansımız bu beraberlikle azaldı." ifadeleriyle tamamladı.