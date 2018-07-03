Adriano yeni sözleşme istedi

Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular haricinde Beşiktaş kampına en son katılacak isimlerden biri olan, geçtiğimiz gün sağlık kontrolünden geçti. Ailesi Türkiye dışında yaşadığı için ekstra izin alan Brezilyalı oyuncunun ayrıca yönetimden yeni sözleşme istediği ortaya çıktı.Beşiktaş ile bir sene daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun, yeni sözleşme yapılması durumunda ailesini gönül rahatlığı içerisinde İstanbul'a getirebileceğini söylediği öğrenildi. İki senelik yeni bir sözleşme talep eden Adriano'ya ise yönetimin henüz cevap vermediği ve bir süre beklemesini söylediği bildirildi.Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok sevdiği için ailesiyle İstanbul'da yaşamak isteyen Brezilyalı sol bekin, yeni sözleşmede yine aynı ücretle siyah-beyazlı takımın formasını giyebileceğini de yönetime ilettiği vurgulandı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve idarecilerin, Beşiktaş'a geldiği günden beri Adriano'nun gösterdiği performanstan memnun olduğu öğrenilirken, bu oyuncuya yeni sözleşme ile ilgili cevabı en kısa sürede verilmesi bekleniyor.İki sezon önce Barcelona'dan Beşiktaş'a gelen Adriano, adeta Kartal'ın vazgeçilmezi haline geldi. Brezilyalı futbolcu 82 maçın 70'inde ilk on birde sahaya çıkarken 4 gol, 7 de asist yaptı.