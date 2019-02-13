Adriano: "Teklifler gelmeye devam ediyor..."

Devre arasında ülkesine dönmek istediğini söyleyen Adriano ile ilgili Brezilya basınından yeni bir iddia geldi.34 yaşındaki sol bek için Coritiba'nın devreye girdiği öne sürüldü. Haberde oyuncunun sezon sonunda Brezilya'ya gideceği ifade edildi.Adriano'nun adı daha önce de Santos ile anılmış, hatta kulüp başkanı Jose Carlos Peres, "Adriano şu an Beşiktaş'la sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Biz de onu bekliyoruz" demişti.Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Adriano, Antalyaspor ile oynanan ve 6-2'lik galibiyetle sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.Basın mensuplarına konuşan Adriano, sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğiyle ilgili gelen bir soruya şöyle yanıt verdi: "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim."34 yaşındaki oyuncu 2016-17 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.