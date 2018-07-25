Adriano: ''Fenerbahçe'den de teklif almıştım''

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forması giyen tecrübeli golcü, Rus basınına verdiği röportajında transferiyle ilgili sürpriz bir itirafta da bulundu.vekariyerlerinin ardından 2017'de bu yana Spartak Moskova forması giyen Luiz Adriano, 2015 yılında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü söyledi.Brezilyalı golcü oyuncu, röportajı sırasındaşeklinde soruyayanıtını verdi.Luiz Adriano, 2015 yılında Shakhtar Donetsk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle AC Milan'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu Milan'da beklentilerin çok altında kalırken, 2017'de Spartak'a geldi.