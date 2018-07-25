  •  
    F.Bahçe ile G.Saray'ın hedefi, RESMİ açıklama
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...
  •  
    G.Saray'dan Belhanda için cevap; 'Bonservisi...'
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"

Adriano: ''Fenerbahçe'den de teklif almıştım''

Spartak Moskova'nın golcü oyuncusu Luiz Adriano, 2015 yılında Milan'a transferi sırasında Fenerbahçe'den de teklif aldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Adriano: ''Fenerbahçe'den de teklif almıştım''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 15:39
Spartak Moskova forması giyen tecrübeli golcü Luiz Adriano, Rus basınına verdiği röportajında transferiyle ilgili sürpriz bir itirafta da bulundu.

Shakhtar Donetsk ve AC Milan kariyerlerinin ardından 2017'de bu yana Spartak Moskova forması giyen Luiz Adriano, 2015 yılında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü söyledi.

Brezilyalı golcü oyuncu, röportajı sırasında 'Bugüne kadar kariyerinde aldığın en büyük teklif neydi?' şeklinde soruya ''İki önemli takımdan teklif almıştım. Fenerbahçe de beni istiyordu, Milan da. Ben tercihimi Milan'dan yana kullandım. Milan çok büyük ve her şeyin çok iyi organize olduğu bir kulüp'' yanıtını verdi.

Luiz Adriano, 2015 yılında Shakhtar Donetsk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle AC Milan'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu Milan'da beklentilerin çok altında kalırken, 2017'de Spartak'a geldi.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için