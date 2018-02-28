Adriano: ''Fenerbahçe galibiyeti, bize cesaret verdi!''

'ın Brezilyalı sol beki, ligin ardından kupada bir kez daha karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi Brezilya basınına konuştu.Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın öz güven açısından çok önemli olduğunu belirten Adriano, ''Fenerbahçe ile oynacağımız kupa maçında, ligdeki maçın ikinci yarısındaki gibi oynamalıyız. Evimizde gol yememek önemli. Taraftarımızın önünde, maksimum düzeyde oynayıp avantajlı bir skor almamız lazım..'' sözlerini kullandı.Bayern Münih maçından sonra Fenerbahçe'ye odaklandıklarını belirten Brezilyalı sol bek, ''Derbiden önce antrenmanda Bayern Münih'e yenildiğimiz maçı konuşuyorduk ama önümüzde zorlu bir maç daha vardı. Almanlara karşı yenildiğimiz maçı unutup Fenerbahçe maçına odaklandık. Çünkü bu maç, 6 puanlık bir maçtı. Şampiyonluk yolunda doğrudan rakibimize karşı bir derbi maçıydı. Kazanmamız, şampiyonluk yolunda bizi cesaretlendirdi.'' diye konuştu.