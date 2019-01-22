  •  
    'Fenerbahçe kazanamaz çünkü alt sıra takımı...'
  •  
    "Comolli patlayacak ve Ersun Yanal patlayacak"
  •  
    Dilmen'den F.Bahçe'ye uyarı: "Aman, sakın..."
  •  
    F.Bahçe'de flaş sözler; "1-1 kötü sonuç değil"
  •  
    Barcelona'dan şaşırtan K.P. Boateng transferi!

Adriano cephesinden transfer yanıtı! "Teklifler..."

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adriano'nun menajeri Dino Lamberti, Brezilyalı oyuncunun geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Adriano cephesinden transfer yanıtı! 'Teklifler...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2019 01:59
Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adriano cephesinden flaş transfer açıklaması geldi.

Adriano'nun Brezilya'dan teklif aldığını doğrulayan menajer Dino Lamberti, değerlendirme sürecinin devam ettiğini vurguladı.

"BREZİLYA'DA OYNAMA ARZUSU VAR"

Brezilya basınına konuşan Dino Lamberti, "Adriano'nun Brezilya'ya dönme olasılığı var. Brezilya'da oynama arzusu da var ancak en iyi zamanı bulmalıyız. Değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

"DEĞERLENDİRME DÖNEMİNDEYİZ"

Dino Lamberti sözlerini "Avrupa kulüplerinden de ilgisi var. Dediğim gibi şu an değerlendirme dönemindeyiz" ifadeleriyle tamamladı.

Adriano, Güneş ile yaptığı son görüşmede, "Takımda kalmak istiyorum, bu benim düşüncem ancak yönetimin düşüncesini bilmiyorum" diyerek siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini dile getirmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için