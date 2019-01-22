Adriano cephesinden transfer yanıtı! 'Teklifler...'

ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olancephesinden flaş transfer açıklaması geldi.Adriano'nun Brezilya'dan teklif aldığını doğrulayan menajer Dino Lamberti, değerlendirme sürecinin devam ettiğini vurguladı.Brezilya basınına konuşan Dino Lamberti, "Adriano'nun Brezilya'ya dönme olasılığı var. Brezilya'da oynama arzusu da var ancak en iyi zamanı bulmalıyız. Değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.Dino Lamberti sözlerini "Avrupa kulüplerinden de ilgisi var. Dediğim gibi şu an değerlendirme dönemindeyiz" ifadeleriyle tamamladı.Adriano, Güneş ile yaptığı son görüşmede, "Takımda kalmak istiyorum, bu benim düşüncem ancak yönetimin düşüncesini bilmiyorum" diyerek siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini dile getirmişti.