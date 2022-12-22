Adrian Sut'un maliyeti belli oldu!

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un transfer gündemine gelen futbolculardan biri olan Adrian Sut ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.



3 MİLYON EURO BEKLENİYOR



26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Danimarka ve Çekya'dan da talipler çıktı. Kulübü Steau Bükreş, bordo-mavililerin de ilgi gösterdiği futbolcu için 3 milyon civarında bir gelir bekliyor.



Kulüp başkanı George Becali de henüz Sut ile ilgili hiçbir kulüple anlaşmadıklarını dile getirdi. Rumen medyası, Becali'nin bu rakamdan geri adım atmayacağını paylaştı. Trabzonspor dışında Genk ve Kopenhag da oyuncunun durumunu çok yakından takip ediyor.



TRABZONSPOR BU RAKAMI VERMEK İSTEMİYOR



Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının Rumen futbolcu için istenen miktarı pahalı bulduğu ve sezon sonunda kontratı bitecek bir oyuncu için bu parayı vermek istemediği ifade edildi.



1.86 boyundaki Sut, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Sut, bu sezon Bükreş ekibinede 18 maçta 1214 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





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