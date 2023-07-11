Adrian Mutu, Azerbaycan ekibi Neftçi'nin teknik direktörü oldu

Azerbaycan Ligi ekiplerinden Netfçi Bakü, Adrian Mutu'yu teknik direktörlüğe getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adrian Mutu, Azerbaycan ekibi Neftçi'nin teknik direktörü oldu
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11 Temmuz 2023 14:15
Azerbaycan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Neftçi, teknik direktörlüğe Rumen Adrian Mutu'yu getirdi.

Azerbaycan kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Mutu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sitesine konuşan Rumen teknik adam, "Neftçi, Azerbaycan'da en büyük ve en güçlü taraftar kitlesine sahip kulüp. Avrupa'da sadakatleri ve destekleriyle tanınıyorlar. Onlarla iyi bir bağ kuracağımdan eminim. Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Mutu, son olarak ülkesinin Rapid Bükreş takımını çalıştırmıştı.

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