Adra halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? | Adra Gayrimenkul kimin, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Eylül 2023 tarihinde Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) halka arzına onay verdi. Şirket önümüzdeki hafta talep toplayarak borsaya merhaba diyecek. Peki Adra GYO sahibi kim? ADGYO kimin? İşte cevaplar…Adra GYO halka arz tarihinin 13-14-15 Eylül 2023 olarak açıklanacağı öngörülmektedir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.Adra GYO halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. İzahname yayımlandığında içerik güncellenecektir.Adra GYO halka arz hangi bankalarda var?Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., ADGYO koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmek üzere halka arz ediliyor. Bu sürecin yönetimi Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup yatırımcıların taleplerini iletebileceği bankalar ise şöyledir:Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.ŞAhlatcı Yatırım Menkul Değerler A.ŞAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolubank A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.ŞBurgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.ŞDeniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.ŞDinamik Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.ŞGaranti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Bank A.Ş.İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.ŞOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Tera Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Unlu Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası T.A.O.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.Adra GYO, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklar gibi çeşitli varlıklar ve haklardan oluşan bir portföy işletmektedir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer varlık ve haklar konusunda da faaliyet gösterebilen bir sermaye piyasası kurumudur.Adra GYO, tüm gayrimenkul portföyünü "yatırım amaçlı gayrimenkuller" ve "stoklar" başlıkları altında değerlendirmektedir.Şirketin stoklar kısmında, hem inşaatı devam eden konut projeleri hem de tamamlanmış konut projeleri bulunmaktadır.Adra GYO hissesi 22,66 TL'den halka arz olacak.Adra GYO Sembolü Ne Olacak? Adra GYO Borsa KoduAdra GYO hissesinin sembolü "ADGYO" olacak.Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı.Adra GYO'nun halka arz açıklık oranı 25,09 %'dir. Toplamda 73,7 milyon adet lot dağıtılacaktır.Adra GYO şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 50%'si Cem Okullu'ya ve 50%'si Cengiz Okullu'ya aittir.2022 Hasılat: 641,46 milyon TL2022 Brüt Kâr: 491,32 Milyon TL2021 Hasılat: 10,61 Milyon TL2021 Brüt Kâr: 6,29 Milyon TL2020 Hasılat: 2,41 Milyon TL2020 Brüt Kâr: 646 bin TLŞirketin, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren mali dönemlerde sırasıyla 2.417.990 TL, 10.617.767 TL ve 641.463.559 TL hasılat elde etmiştir. Şirketin bölünme yoluyla kurulduğu 09.11.2020'den 31.12.2020'de kısıtlı dönem gelir elde edilmiştir.Şirket hasılatın 2022 yılında bir önceki yıla göre 630.845.792 TL tutarinda ve 5.941,4% oranında artırmıştır. Artış temelde 798 ada 5 parsel ve 800 ada 1 parsel üzerindeki sırasıyla 154 adet ve 82 adet konut satışından ve Torbal AVM, Balıkesir AVM ile A101 iş yeri ile Cem OKULLU'dan 2 adet konut kira geliri ve Cengiz OKULLU'dan 2 adet konut kira gelirinden kaynaklanmaktadır.Şirketin satışlarından elde ettiği brüt kar 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sırasıyla 645.640 TL, 6.291.689 TL ve491.327.727 TL olarak gerçekleşmiş olup, brüt kâr marjı ise sırasıyla 26,7%, 59,3% ve 76,6% gerçekleşmiştir. Şirket brüt kârını 2022 yılında 2021 yılına kıyasla 485.036.038 TL tutarında ve 7709,2% oranında artırmıştır. Brüt kârın artış sebebi şirketin konut projelerinin tamamlanmasıyla elde ettiği hasılat artışından kaynaklanmaktadır.