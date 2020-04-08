Adobe Creative Cloud 60 gün ücretsiz

Adobe Photoshop, Premiere Pro ve diğer tüm uygulamalarını 60 gün ücretsiz kullanıma açtı. Koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan öğretmen ve öğrenciler için bu uygulmanın yapıldığı belirtiliyor.

08 Nisan 2020 09:16
Adobe Creative Cloud 60 gün ücretsiz
Creative Cloud üzerinde bulunan Photoshop, Premiere Pro ve diğer tüm programların ücretsiz olacağı açıklandı. Adobe Photoshop ve Premiere programlarını koronavirüs sebebiyle evden çalışmak durumunda olan öğrenciler ve öğretmenler için 60 gün süreyle ücretsiz olacağını duyurdu.
ADOBE 60 GÜN ÜCRETSİZ OLDU

Adobe, öğretmen ve öğrenciler dahil geniş kullanıcı kitlesine yönelik olarak geliştirdiği bir dizi ürününü ücretsiz dağıtmaya karar verdi.

Bu uygulamalardan biri olan Adobe Creative Cloud, ücretsiz olarak 60 gün boyunca kullanılabilecek. Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan bu kampanya, uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde eğitime katkı sağlaması amacıyla hazırlanmışa benziyor.

Diğer yandan Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement uygulamaları da 60 gün süresince ücretsiz olacak.



ÜCRETSİZ UYGULAMALAR ARTABİLİR

Adobe Creative Cloud kapsamında başta Photoshop ve Premiere Pro olmak üzere birçok uygulamanın yer aldığını da belirtmek gerekiyor.

Hatırlatmak gerekirse kısa bir süre önce de Apple tarafından benzer bir adım atılmıştı ve Apple'ın ücretli uygulamalarının deneme süresi 30 günden 90 gün seviyesine kadar uzatılmıştı. Şimdi de benzer bir adımın Adobe tarafından eğitim tarafı için atıldığını görmek mümkün oluyor. Bu sürece katılacak yeni firmaların sayısının da ilerleyen dönemlerde artması bekleniyor.

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