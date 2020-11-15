Adnan Polat'a adaylık baskısı

Galatasaray'da, gerekli iznin çıkması durumunda 19-26 Aralık tarihleri için seçim kararı alınmıştı.



Başkan adaylığı konusunda şu an o koltukta oturan Mustafa Cengiz'in yanı sıra Metin Öztürk, Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ve Ali Fatinoğlu isimleri gündeme gelmişti.



Camiada ayrıca eski başkanlardan Adnan Polat'a da aday olması konusunda baskı yapıldığı ancak Polat'ın, işlerinin yoğunluğu sebebiyle buna sıcak bakmadığı konuşuluyor.



