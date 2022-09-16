Adnan Polat: "Yeni yönetimde olmayacağım"

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Konyaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adnan Polat: 'Yeni yönetimde olmayacağım'
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16 Eylül 2022 22:39
Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Adnan Polat "Galatasaray'ın transfer süresi uzundu. Yeni kurulan bir takım. Az kayıpla bu süreyi geçmesi başarı. Bundan sonraki süreç daha iyi olacak. Şampiyonluk, Galatasaray'ın her zaman hedefidir." dedi.

Yeniden Galatasaray'da görev almayacağını vurgulayan Adnan Polat "Yeniden yönetimde olma hedefim yok ama Dursun Özbek'le Galatasaray'a destek olacak projeleri görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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