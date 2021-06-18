Adnan Polat: 'Seçimde Şardan'ı destekliyorum'

2008-11 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapan Adnan Polat, Sözcü aracılığıyla seçimde Yiğit Şardan'ı destekleyeceğini söyledi.



"Ümit ederim Galatasaraylılar sandık başında duyguları ile değil akıl ve mantığıyla oy verir" diyen Polat, "Yiğit Şardan'ı destekliyorum. Kendisini uzun yıllardır tanırım. Hem tribünden gelme hem de Galatasaray Lisesi geçmişi var. Camia içinde bilinen biri. Galatasaray'ın en büyük ihtiyacı birlik, beraberlik ve sevgi ortamının tekrar sağlanmasıdır. Yiğit Şardan bu problemi kökünden halleder" ifadelerini kullandı.



'ÇAĞA UYGUN PROFİL'



Şardan'ın kulübü daha ileriye taşıyacak güçte olduğunu belirten eski Başkan, "İşi itibariyle kulüp gelirlerini, sponsorlukları çok üst düzeye çekebilir. Benim dönemimde imza altına alınmış 30 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmalarını üç yılda 230 milyon dolara çıkaran kişidir. Kendi şirketlerini 38 yıldır başarıyla yöneten ve Türkiye'nin en büyük ajanslarından birinin sahibidir. Dünya artık dijital iletişim ve network çağını yaşıyor. Galatasaray'ı bu çağda ileri taşıyacak, rakipleri ile fark açacak bir duayen başkanının olması kulübümüz için büyük bir şanstır, kazançtır" şeklinde konuştu.



