Adnan Polat'ın annesi Suna Polat vefat etti

Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adnan Polat'ın annesi Suna Polat vefat etti
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29 Haziran 2023 13:32
Son güncelleme 29 Haziran 2023 13:39
Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Suna Polat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın değerli annesi Suna Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Suna Polat'ın naaşının yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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